Im Glanz von Tausend schimmernden Lichtern ist die Nachtkavalkade am Samstagabend durch die Straßen von Wasserbillig gezogen.

Lokales 41

Eine Kavalkade zieht durch die Nacht

Im Glanz von Tausend schimmernden Lichtern ist die Nachtkavalkade am Samstagabend durch die Straßen von Wasserbillig gezogen.

(vb) - Im Glanz von Tausend schimmernden Lichtern ist die Nachtkavalkade am Samstagabend durch die Straßen von Wasserbillig gezogen. Vorbei an schätzungsweise 8 000 gut gelaunten Zuschauern bahnte sich der rund 1 800 Meter lange Umzug seinen Weg von der Esplanade de la Moselle über die Spatz bis zum Kulturzentrum.

1800 Bretzel

Auf ihrem festlich dekorierten und beleuchteten Wagen verteilte die Bratzelkinnigin Gaby Scheinert, unterstützt von ihren fünf Prinzen, rund 1800 Brezel an die Schaulustigen. Auch das Prinzenpaar der Stadt Trier ließ es sich nicht nehmen, an der Nachtkavalkade teilzunehmen.

41 Dieser Wagen zeigte seine ganze Pracht erst als es dunkeln war. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Dieser Wagen zeigte seine ganze Pracht erst als es dunkeln war. Foto: Anouk Antony Der Wagen mit zahlreichen Leuchten bestückt. Foto: Anouk Antony Minnie Mouse hatte eine ganze Gefolgschaft dabei. Foto: Anouk Antony Das passende Accessoire für eine Nachtkavalkade hatte Minnie Mouse selbstverständlich dabei. Foto: Anouk Antony Diese Jungs ließen es krachen. Foto: Anouk Antony Die Dunkelheit gibt der Nachtskavalkade ihren Charme. Foto: Anouk Antony Zahlreiche Besucher waren nach Wasserbillig gekommen. Foto: Anouk Antony Zum Teil auch mit leuchtendem Schmuck. Foto: Anouk Antony Alle Altersgruppen waren vertreten. Foto: Anouk Antony Die Musikgesellschaften waren auch passend ausgestattet. Foto: Anouk Antony Diese Fuesboken ließen sich in die Karten schauen. Foto: Anouk Antony Minnie Mouse hatte offenbar viele Teilnehmer inspiriert. Foto: Anouk Antony Bunt verkleidet waren auch diese Teilnehmer. Foto: Anouk Antony Crémant durfte selbstverständlich nicht fehlen. Foto: Anouk Antony Gute Laune gab es unter Teilnehmer und Besucher. Foto: Anouk Antony Auch Moselwein durfte nicht fehlen. Foto: Anouk Antony Zahlreiche Besucher waren Nach Wasserbillig gekommen. Foto: Anouk Antony Gute Laune am Straßenrand. Foto: Anouk Antony Ein Fest für alle. Foto: Anouk Antony Auch Besucher hatten sich mit Leuchten beschmückt. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony Weitere Eindrücke der Kavalkade. Foto: Anouk Antony

Die 50 Musikkapellen, Fußgruppen und Wagen waren farbenfroh geschmückt und vielfach beleuchtet, was bei den Zuschauern gut ankam.

Die Nachtkavalkade startete um 18.11 Uhr, als es gerade noch hell war. Gegen 21 Uhr in völliger Dunkelheit kam der letzte Wagen am Kulturzentrum an. Dort sorgte DJ Hoffi-Zambezi für ausgelassene Stimmung.

Zum ersten Mal gab es vor dem Kulturzentrum ein Festzelt, in dem die Gruppe Macic mit live gespielter Fastnachtsmusik den Fuesboken einheizte. Seit 2005 organisiert der Karnevalsclub Bëllia Bratzelgecken den Fastnachtsumzug. Es war das vierte Mal, dass die Kavalkade als Nachtevent durchgeführt wurde.