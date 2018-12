Auch wenn es am Sonntagmorgen so besinnlich aussieht mit der dünnen Schneedecke - eine ruhige Nacht war es nicht. Die Polizeibeamten hatten wieder alle Hände voll zu tun.

Eine kalte Nacht und viel los

Auch wenn es am Sonntagmorgen so besinnlich aussieht mit der dünnen Schneedecke - eine ruhige Nacht war es nicht. Die Polizeibeamten hatten wieder alle Hände voll zu tun.

(dho) - Der Schnee kam in der Nacht zum Sonntag wie vorhergesagt. Manche Verkehrsteilnehmer verhielten sich aufgrund erhöhter Rutschgefahr aber nicht vernünftiger.



So ist nur schwer nachvollziehbar, was ein Verkehrsteilnehmer am Sonntag um 3 Uhr in der Früh vorhatte, als er trotz schneebedeckter Fahrbahn in Mersch den Mierscherbierg in der Rue de Colmar-Berg mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Dabei betätigte er die Lichthupe, fuhr über die Gegenfahrbahn und verlor fast die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Die Polizei konnte den Fahrer jedoch stoppen und stellte fest, dass er laut Polizeibericht unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Der Test war so denn auch positiv. Es wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt und der Führerschein eingezogen.



Beinahe Kollision bei Angelsberg

Zwei Polizeibeamte waren in der Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr nur knapp einem Unfall entgangen. Sie waren auf der Strecke CR118 von Angelsberg nach Rollingen unterwegs, als ihnen auf schneebedeckter Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve, ein Auto auf ihrer Spur entgegenkam. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß vermieden werden.



Die Person führte nach der Szene ihre Fahrt aber fort. Jedoch konnte sie kurze Zeit später von einer zweiten Polizeistreife gestoppt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, sodass auch hier der Test ein positives Resultat erbrachte. Ihm wurde sein Führerschein entzogen und es wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt. Die Polizei merkt an, dass sich der Fahrer während der gesamten Amtshandlung "äußerst uneinsichtig" verhalten habe.



Ohne Auto unterwegs, aber dafür äußerst aggressiv



Die Polizei war am Sonntag gegen 1.30 Uhr in eine Kneipe gerufen worden, da dort ein Mann randalierte. Als die Beamten dann in Ehleringen in der Rue de Mondercange eintrafen, ließ sich der Mann nicht beruhigen und verhielt sich unkooperativ und beleidigend.



So wurde entschieden, dass er für seinen und den Schutz der anderen in eine Ausnüchterungszelle gebracht werde. Auch während der Amtshandlung setzte sich der Mann weiterhin heftig zu Wehr. Kurze Zeit später im Krankenhaus: gleiches Spektakel. Er sprach laut Polizeibericht ununterbrochen Beleidigungen aus und drohte die Beamten umzubringen.