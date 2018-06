Eine Gemeinschaft stellt sich infrage

Zwölf Mal hatten sie auf ihr Opfer eingestochen. Die Täter wurden am Mittwoch verurteilt. Die kapverdische Gemeinschaft will nun aktiv gegen die Gewalt unter jungen Kapverdiern vorgehen.

Von Steve Remesch und Henrique de Burgo



Es ist ein weiterer Prozess, in dem es um junge Menschen geht, die mit einer erschreckenden Unbekümmertheit und ohne jegliche Hemmschwelle einen fast generationenübergreifenden Gewaltrausch ausleben und dabei den Tod ihrer Kontrahenten duldend in Kauf nehmen. Nachdem es schon vor mehr als 15 Jahren derartige Initiativen gab, will die kapverdische Gemeinschaft sich nun zusammentun, um gegen die sinnlose Gewalt vorzugehen.

Laut Anklage sind die beiden jungen Männer am 27 ...