Die Kauf- und Mietpreise von Stellplätzen in Luxemburg sind von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. In Luxemburg-Stadt sind sie am höchsten.

Parken in Luxemburg

Eine Garage in der Hauptstadt kostet 250.000 Euro

Das Parkplatzangebot in Luxemburg-Stadt ist bescheiden, insbesondere für Bewohner, die in Gebäuden ohne Garage oder Stellplatz wohnen. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen zu kaufen, hat nur eine begrenzte Auswahl und muss mit hohen Preisen rechnen.

Eine private Garage im Zentrum der Hauptstadt kostete 2021 nämlich 250.000 Euro - ohne Mehrwertsteuer. Vergleicht man dies mit den aktuellen Preisen, lässt sich in der Hauptstadt für 2023 jedoch ein Abwärtstrend bei den Garagenpreisen beobachten. Aktuell liegen die Kosten bei etwa 180.000 Euro. Auf dem Kirchberg zahlten Käufer im Jahr 2021 für eine geschlossene Garage 95.000 Euro, in den Vororten 65.000 Euro. Die Mietpreise lagen zu dem Zeitpunkt bei 400, 200 beziehungsweise 170 Euro.

Hierbei handelt es sich um Tarife, die während der Erstellung der nationalen Parkraumstrategie erhoben wurden. Diese wurden Ende vergangener Woche von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) veröffentlicht. In diesem Dokument aus dem Jahr 2021 finden sich Angaben über Preise für überdachte sowie für Stellplätze im Freien.



In den Parkhäusern der Hauptstadt sieht die Lage wie folgt aus: Ein überdachter Stellplatz kostet den Verbraucher 150.000 Euro, ein Stellplatz im Freien liegt bei einem Wert von 60.000 Euro. Parkplatzmieter müssten hier jeweils 250 beziehungsweise 175 Euro pro Monat zahlen.

Preise unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde

Die Preise variieren jedoch von Gemeinde zu Gemeinde. So reihen sich Mamer und Remich hinter Luxemburg-Stadt als die zweitteuersten Gemeinden ein. Eine Garage in diesen Ortschaften kostet 60.000 Euro, ein überdachter Stellplatz in einer Tiefgarage wird für 50.000 beziehungsweise 40.000 Euro verkauft. Ein Parkplatz im Freien wird für 30.000 respektive 25.000 Euro angeboten.



In Esch/Alzette und Mersch wurden Garagen 2021 für 40.000 Euro, überdachte Parkplätze für 34.000 Euro und Stellplätze im Freien für 25.000 Euro angeboten.

Die günstigsten Parkplätze gibt es nach Angaben aus dem Dokument über die Parkraumstrategie aus dem Jahr 2021 in Clerf und Wiltz. In diesen Gemeinden kostet eine Garage 20.000 beziehungsweise 18.000 Euro, ein überdachter Stellplatz 15.000 respektive 12.000 Euro und ein Platz im Freien 10.000 oder 9.000 Euro.

Bessere Planung für verfügbare Plätze

Insgesamt gibt es in Luxemburg 830.000 Parkplätze, wovon 70 Prozent kostenfrei sind. Die nationale Parkraumstrategie zielt auf eine bessere Bewirtschaftung und Planung verfügbarer Stellplätze ab. Eine Idee ist es zum Beispiel, die Parkplätze in den Gebieten mit der größten Nachfrage nach einem Zeitplan aufzuteilen.

Auch Carsharing, Fahrgemeinschaften sowie das Fördern der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sollen helfen, die Verfügbarkeit von Parkplätzen in den problematischsten Gebieten zu verbessern.

Dieser Text erschien zuerst auf www.contacto.lu

