Eine fünf Meter hohe Holzstatue für Differdingen

Am Freitag wird eine imposante Holzstatue nach Differdingen transportiert und aufgerichtet werden. Manolis Manarakis, ein griechischer Künstler, der in Luxemburg wohnt, erzählt ihre Geschichte.

Eine ausgediente Scheune, die man durch eine alte Holztür betritt und auf dem Boden jede Menge Holzspäne. Bis dahin nichts Außergewöhnliches.

Richtet sich der Blick aber nach oben, steht man vor einem meterhohen Gebilde aus einer Unmenge Holzbalken. Irgendwo dazwischen steht Manolis Manarakis und befestigt gerade ein weiteres Stück Holz.

Stadt Differdingen ist Auftraggeber

Hier entsteht eine Skulptur, die in Kürze am Differdinger Stadteingang, in Nähe des Einkaufszentrums Opkorn errichtet werden wird ...