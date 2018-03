Eine Freundschaft fürs Leben

Weshalb Familie Tasch sich bei der Chaîne de l’espoir engagiert –und einem Jungen aus Benin hilft, wieder auf die Beine zu kommen.

Mit einer Plastiktüte in der Hand und zwei aus Rohren gebastelten Krücken steht Anselme am Flughafen in Brüssel-Zaventem. Der Neunjährige kommt aus Benin und ist eben, nach einer zehnstündigen Flugreise, gelandet. Nun soll er abgeholt werden. Von zwei ihm unbekannten Menschen. Die sollen ihn pflegen, denn der neunjährige Junge wird in Luxemburg operiert.



Das war am 6 ...