Eine Frau und viele Migrationsgeschichten

Die Historikerin Antoinette Reuter engagiert sich seit 26 Jahren ehrenamtlich im Migrationszentrum in Düdelingen.

Seit 1993 wird sich im Centre de documentation sur les migrations humaines (CDMH) in Düdelingen der Migrationsgeschichte in Luxemburg und der Großregion gewidmet. Das Engagement der fleißigen Helfer dort geht aber weit darüber hinaus. Unter ihnen befindet sich Antoinette Reuter. Aus tiefer Überzeugung steckt die 68-Jährige seit 26 Jahren ihr Herzblut in das Projekt. Sie ist zudem Mitgründer der Vereinigung des Zentrums.

Zwischen 20 und 30 Stunden kramt sie jede Woche im Düdelinger Migrationszentrum im Archiv und in der Bibliothek in den Büchern ...