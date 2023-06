In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text handelt von grauem Haar und Falten.

Gazettchen

Eine Frage des Alters

Michael JUCHMES

Wie alt bist du eigentlich? Diese Frage halten viele für unverschämt – und trotzdem fällt sie immer wieder. Ich antworte meist mit einem „Was glaubst du denn?“ und bringe damit mein Gegenüber zur Verzweiflung, schließlich könnte mich die Antwort verstimmen.

Mit 14 sah ich offenbar schon aus wie 16.

Ich selbst könnte mein Alter wohl auch nicht so recht einschätzen. Mit 14 sah ich offenbar schon aus wie 16, mit 38 noch wie 30, wie man mir sagte („your skin looks flawless“), und heute ... da wird es ganz schwer: Mein Bart ist, wenn ich nicht künstlich nachhelfe, so grau wie der des Nikolaus. Falten sucht man jedoch vergeblich.

Alles unter 40 sehe ich daher als Kompliment an. Wer mein Alter (43) richtig einschätzt, hat im Grunde keine Strafe verdient, hätte aber etwas höflicher sein können. Mein Bruder wurde, als er 40 war, schon einmal gefragt, ob er der jüngere Bruder meines Vaters (damals 66) sei. Dieses Los ging zum Glück an mir vorüber.

Wobei es noch schlimmer kommen kann: Zwei Freundinnen von mir, nennen wir sie A und B, beide etwa gleichaltrig, gingen im Heimatort von A spazieren. Sie begegneten auf ihrem Weg einer Arbeitskollegin (C) von B (allesamt Lehrerinnen übrigens). C sagte daraufhin zu B: „Ach wie schön, dich hier zu treffen. Toll, dass du gerade deiner Mutter einen Besuch abstattest.“

A und B verfielen augenblicklich in Schockstarre. Auch C wurde der Fauxpas schnell bewusst. A versuchte die Situation noch mit einem „ach ja, ich müsste mir mal wieder die Haare nachfärben“ zu retten. Aber vergeblich: Diese peinliche Begegnung wird für immer zwischen den drei Beteiligten stehen ... und bei mir alleine beim Gedanken daran für schallendes Gelächter sorgen.

