Winterlights 2021

Eine Eisbahn auf der Kinnekswiss

Diane LECORSAIS Die Stadtverantwortlichen machen es in diesem Jahr gerne spannend, haben am Mittwoch aber erste Details zur Weihnachtsanimation in der Hauptstadt verraten.

Ab Freitag, dem 19. November, weihnachtet es in Luxemburg-Stadt - dies mit einem Novum im Stadtpark. Wie Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen des Schöffenrats mit der Presse, bekannt gab, wird in diesem Jahr erstmals eine Eisbahn auf der Kinnekswiss eröffnet.

Parallel dazu finden auf der Place d'Armes der traditionelle Weihnachtsmarkt statt, bei der Gëlle Fra der Wintermarkt und an der neu gestalteten Place de Paris der Niklosmaart. Auf dem Knuedler ist in diesem Jahr baustellenbedingt keine Attraktion geplant. Aufgrund der Arbeiten könne man die Stromversorgung dort zurzeit nicht in ausreichendem Maße gewährleisten.

Die Weihnachtsanimationen werden bis zum 2. Januar dauern – lediglich am 24. und 25. Dezember bleiben die Märkte geschlossen.

Weitere Details werden am 11. November bei einer weiteren Pressekonferenz bekannt gegeben.



