Eine Brücke und ein Lift für drei Hauptstadtviertel

Cents, Neudorf und Weimershof sollen schon seit längerer Zeit miteinander verbunden werden. Bis 2025 soll dieses Projekt Realität werden.

Die Idee, die Hauptstadtviertel Cents, Neudorf und Weimershof respektive Kirchberg durch eine Fußgänger- und Fahrradbrücke miteinander zu verbinden, gibt es seit etlichen Jahren. Auch Pläne wurden bereits präsentiert, zuletzt vor zwei Wochen ein Avant-projet sommaire.

Das definitive Vorhaben soll bis Ende des Jahres vom Gemeinderat genehmigt werden. Dabei gibt es insbesondere seitens des Neudorfer Interessenvereins starke Bedenken.

In Cents schließt die Überführung an die Rue Tawioun an, in Weimershof erfolgt der Zugang über die Rue des Bleuets ...