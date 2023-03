In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den Frühjahrsputz.

Eine Autowäsche, die zum Spektakel wird

Meine Kinder mögen sie, die Autowaschanlage. Mein sechsjähriger Sohn ist von den automatischen Abläufen begeistert, sodass er mich nahezu jede Woche fragt, ob wir nicht wieder zur Autowäsche fahren können. Gespannt schaut er, im Auto sitzend, wie das Fahrzeug auf ein Transportband auffährt. Am Autofenster drückt er sich die Nase platt und beobachtet, wie moderne Technik das Sagen hat.

Bürsten, Lappen, Textilstreifen und Wasserdüsen funktionieren wie in einem Orchester.

Während vor gut 60 Jahren, als die ersten automatischen Waschanlagen in Betrieb gingen, nur zwei Bürsten um das Auto herumfuhren, kommt nun eine hochautomatisierte Technik zum Einsatz. Ein Schwamm und ein mit Wasser befüllter Eimer für eine Auto-Reinigung zu Hause wie zu Opas Zeiten sind längst Schnee von gestern. Zahlreiche Bürsten, Lappen, Textilstreifen und Wasserdüsen sind in der Anlage aufeinander abgestimmt und funktionieren wie in einem Orchester.

Ein besonderes Spektakel ist für meinen Sohn der Trockenvorgang. Wie gebannt schaut er zu, wenn ein Gebläse sich bewegt. Während der Portalrahmen sich über dem Auto erhebt, werde ich regelrecht mit Fragen gelöchert. Wie schafft es die Anlage, von alleine herauf- und herunterzukommen? Würde die Trocknerrampe nicht gleich auf das Auto fallen und es zerquetschen?

Wenn der letzte verbliebene Wassertropfen abgeblasen und das Fahrzeug mit einem speziellen Wachs besprüht ist, steht die Ampel bei der Portalanlage wieder auf Grün. „Wie auf einer Fahrstraße!“, freut sich mein Sohn. Als neulich bei unserem Auto der Frühjahrsputz anstand und das Fahrzeug von Winterdreck befreit werden musste, wies er mich freundlich auf den wiederkehrenden Termin hin: „Mama, wann fahren wir denn endlich wieder zur Waschstraße? Sonst stinkt das Auto!“

