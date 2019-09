Die komplett überarbeitete Anwendung von Mobiliteit.lu ist seit Mittwoch verfügbar. Ihr Vorteil: Sie vernetzt sämtliche Verkehrsmittel.

Eine App macht mobil

Die alte Mobiliteit.lu- App hat ausgedient, lang lebe die neue, überarbeitete Version, die seit Mittwoch verfügbar ist. Oft war die Anwendung ein einziges Ärgernis und schlug Reisewege und Umsteigemöglichkeiten vor, deren Logik sich dem Verbraucher nicht erschloss.



„Es handelt sich bei dieser App um ein pan-europäisches, revolutionäres Programm, das die individuelle Mobilität unterstützen soll“, so Mobilitätsminister François Bausch bei der Vorstellung.



Bei so viel Vorschusslorbeeren sollte die von einem deutschen Entwickler ersonnene App jedenfalls zeigen können, zu was sie fähig ist. Aber was kann sie denn nun?



Zuerst fällt auf, dass sich das Programm eigentlich kaum von jenen unterscheidet, die Google oder Apple seit geraumer Zeit anbieten. „Wir nutzen genau wie diese Konzerne die Mobilitätsdaten, die öffentlich zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu den kommerziellen Anbietern bleiben die privaten Daten der Nutzer aber dann in Luxemburg und wandern nicht nach Cupertino oder sonst irgendwo hin“, so Bausch.



Daten bleiben in Luxemburg



Demnach integriere sich die App denn auch perfekt in die nationale Mobilitätsstrategie. „Es handelt sich um einen Qualitätssprung, der die Menschen dazu bewegen wird, ihre eigene Mobilitätskette zu verbinden.“ In der Praxis fragt man also nach dem schnellsten Weg von A nach B und die App liefert einem die Antwort.



Nach der Auswahl von Start- und Zielort kann man das gewünschte Fortbewegungsmittel auswählen: Zu Fuß gehen, das Fahrrad, den öffentlichen Transport oder das eigene Auto benutzen. Die jeweiligen Fahrtzeiten und die Fahrtkosten werden dann angezeigt.



Der besondere Clou ist aber die Integration von Live-Verkehrsinformationen und Baustellen. Diese werden unter anderem vom Automobilclub ACL bereitgestellt und in die Streckenplanung mit eingebunden.



Zudem zeigen Blattsymbole an, ob die gewählte Fortbewegungsart ökologisch korrekt ist. Einsehbar ist zudem die Verfügbarkeit freier Stellplätze an verschiedenen P+R-Parkplätzen.

Individuelle Mobilitätskette



„Die Möglichkeit, die eigenen Fahrwege zu personalisieren erlaubt zudem ein individuelles Mobilitätsangebot“, so Gilles Dostert, Generaldirektor des Verkéiersverbond. „Auf diese Weise wird eine persönliche Mobilitätskette geschaffen. Mit dem Fahrrad zum Bahnhof, weiter mit dem Zug und schließlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ziel ist immer die intelligenteste Nutzung von mehreren Mobilitätselementen.“



Damit möglichst viele Informationen zusammenlaufen, zeigt die App ebenfalls die Verfügbarkeit der Dienste von Drittanbietern an. Dazu gehören freie Chargy-Ladestationen für Elektroautos, die Fahrradverleihsysteme vel'OH und Vel'OK sowie die Plattform für Fahrgemeinschaften CoPilote.



Taxis sind in der aktuellen Version übrigens nicht vorgesehen, weil es sich um Privatanbieter handelt, die nicht Teil des öffentlichen Transports sind. Minister Bausch will sich einer späteren Zusammenarbeit aber nicht verschließen.