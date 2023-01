In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um lästige Erfahrungen im Web.

Eine Abhilfe, die Nerven spart

Irina FIGUT

Bei der Web-Suche, dem Shoppen oder einfachen Surfen im Internet strapazieren sie meine Nerven. Die Rede ist von Cookie-Einwilligungsbannern, die die Speicherung von personenbezogenen Daten im Internet regeln. Gegen Datenschutz habe ich persönlich nichts, ganz im Gegenteil: Ich begrüße die Initiativen, die es Nutzern erlauben, über die Weitergabe ihrer eigenen Informationen selbst zu entscheiden.

Denn nicht nur die Newsfeeds in den sozialen Medien sind heutzutage mit lästigen Werbeanzeigen und fraglichen „Empfehlungen“ übersät; auch auf Internetseiten werden mittlerweile zu viele sensible Daten gesammelt. Jeden Tag verbringe ich zu viel Zeit damit, um auf einer Webseite die Cookie-Einwilligung entweder direkt zu bestätigen oder die Präferenzen individuell zu konfigurieren. Die Gefahr, dass man sich dabei verklickt und ein Häkchen zu viel setzt, ist groß. Surfen im Inkognito-Modus wird nicht immer in Betracht gezogen.

Auf Internetseiten werden zu viele sensible Daten gesammelt.

Weil viele User laut Verbraucherschutzexperten in Zeitnot geraten, schauen sie öfter nicht genau hin und wählen bei den Einstellungen „Alles akzeptieren“ aus, was dann weitreichende Konsequenzen für sie hat. Denn die Internet-Riesen sammeln Daten und erstellen individuelle Werbe-Profile.

So werden das Nutzerverhalten und die Netzaktivität von jedem Internet-User auf das Genaueste protokolliert. Um dies zu umgehen, bin ich neulich auf eine neue Web-Erweiterung gestoßen, die das lästige Einblenden von Cookie-Bannern unterbindet und meine Nerven schont. Zwar funktioniert sie momentan nur beim Surfen im Desktop-Browser, eine große Abhilfe ist sie für mich allemal.

