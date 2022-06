Das Geenzefest in Wiltz feierte an diesem Wochenende sein Comeback nach der coronabedingten Pause. Eindrücke in Bildern.

Lokales 26

Nach zwei Jahren Corona-Pause

Eindrücke vom Geenzefest 2022

Das Geenzefest in Wiltz feierte an diesem Wochenende sein Comeback nach der coronabedingten Pause. Eindrücke in Bildern.

(SH) - Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. In diesem Jahr konnte das traditionelle Geenzefest, das jeweils mehrere Tausende Schaulustige anlockt, aber wieder über Pfingsten stattfinden.

Musik und Kultur auf dem Schiefergrubenareal Das „Koll an Aktioun" begeistert am Pfingstwochenende erneut viele Zuschauer.

Um die Rückkehr ihres Festes zu feiern, hatten die Veranstalter keine Mühen gescheut. Und so zogen am Montag unter dem Motto „Giant Toys“ zahlreiche buntgeschmückte Umzugswagen, Folklore- und Musikgruppen durch die Straßen von Wiltz. Der Korso an Pfingstmontag gilt als Höhepunkt des dreitägigen Festes. Nicht fehlen durfte dabei natürlich Ginsterkönigin Ketty Scheer und ihre Ehrendamen Gina Wio, Minela Rastoder, Hanni Vesali, Deborah Giorgio, Lejla Mujanovic und Lili Becker, die am Samstagabend gekürt wurden.

Auch abseits des Festumzuges wurde den Besuchern in den vergangenen Tagen Animationen und Konzerte geboten. Zudem lockte der Ginstermarkt mit vielen Ständen nach Wiltz.

26 Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Ginsterkönigin Ketty Scheer und ihre Ehrendamen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.