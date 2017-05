Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, sind in der Nacht auf Mittwoch Ganoven in zwei Tankstellen in Mondorf und Frisingen eingebrochen, wo sie mehrere Kisten mit Zigarettenstangen mitgehen ließen.



Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Gauner sich mit einem grauen Fahrzeug vom Typ Renault Mégane aus dem Staub gemacht haben. In dem Fahrzeug hatten drei Personen Platz genommen. Die Polizei aus Düdelingen ist mit den Ermittlungen beauftragt.