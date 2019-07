Die Polizei meldet aus den vergangenen Stunden gleich zwei Einbrüche.

Einbrüche in Belair und Steinsel

(AH) - Am Samstagnachmittag zwischen 13.00 und 16.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Avenue Gaston Diederich in Belair ein. Über eine Leiter verschafften sie sich Zugang zu einem Fenster an der Hinterseite des Hauses und gelangten so in das Haus hinein.



Dort wurden mehrere Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Safe und Schmuck wurden gestohlen. Den Tätern gelang anschließend die Flucht.



Auch in der Rue du Fossé in Steinsel wollte sich gestern Abend in einem Einfamilienhaus ein Unehrlicher ans Werk machen. Da die Polizei rechtzeitig von einem aufmerksamen Passanten über den Einbruchversuch informiert wurde und die Bewohner des Hauses etwa zeitgleich nach Hause kamen, konnte der Einbruch verhindert werden. Der Schaden begrenzte sich auf ein kaputtes Fenster.