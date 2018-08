Gleich mehrere Einbrüche sind aus den vergangenen Stunden zu vermerken.

Einbrüche in Baucontainer und Co.

Gleich mehrere Einbrüche sind aus den vergangenen Stunden zu vermerken.

Gleich mehrere Einbrüche sind aus den vergangenen Stunden zu vermerken.



In der Rue Pletzer in Bartringen haben in der Nacht zum Freitag mehrere Unbekannte Baucontainer und Buden aufgebrochen. Entwendet wurden Trennmaschinen, Bohrmaschinen und Generatoren.

Auf der Baustelle im Obergeschoss eines Parkhauses in der Rue du Fort Neipperg wurde unterdessen eine Tür mit einem Brecheisen aufgebrochen und diverse Elektrogeräte gestohlen.

Zwischen Donnerstag 15 Uhr und Freitag 5 Uhr brachen Unbekannte unterdessen in ein Lager der Straßenbauverwaltung ein. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Eventuelle Zeugen sollen sich bei der Polizei (Tel. 113) melden.