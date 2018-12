Polizei sucht nach Zeugen der Tat, die sich in der Nacht zum Sonntag in einem Restaurant in Nothum ereignet hat.

Einbruchdiebstahl in Nothum

Polizei sucht nach Zeugen der Tat, die sich in der Nacht zum Sonntag in einem Restaurant in Nothum ereignet hat.

Im der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter zwischen 1 ...