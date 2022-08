Die Polizei sucht nach Hinweisen im Zusammenhang mit einem Verbrechen aus dem November 2021.

Zeugenaufruf

Einbruchdiebstahl im Seniorenheim in Diekirch

(tom) - Am 24. November 2021 konnte sich ein Täter zwischen 17.45 und 21.30 Uhr Zugang zu einem Seniorenheim in der rue de l'Hôpital in Diekirch verschaffen und dort diverse Gegenstände stehlen.

Jetzt hat die Polizei Fotos veröffentlicht und sucht nach der darauf abgebildeten Person, bzw. nach Zeugen, die um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Alle sachdienlichen Hinweise sollen bitte der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden unter der Telefonnummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail an die Adresse police.diekirchvianden@police.etat.lu gemeldet werden.

