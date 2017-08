(jl) - „Léif Clienten, opgrond vun engem Abroch des Nuecht am AquaNat'Our mussen mir leider außerplanméisseg haut fir eis Clienten zoumachen. Mir soen Iech Merci fir aert Verständnis.“ Ein wenig Ernüchterung steht der Familie Van Doorn schon ins Gesicht geschrieben, nachdem sie sich die Botschaft am Schild vor dem Eingang zum Schwimm- und Freizeitbad im Park Hosingen übersetzt hat.

Der Sprung mit den Kindern ins kühle Nass muss also sprichwörtlich ins Wasser fallen? Na herzlichen Dank auch!

„Schadenshöhe bislang schwer abzuschätzen“

Ob die zynischen Dankesworte jene Ganoven erreichen, die in der Nacht zum Mittwoch ins „AquaNat'Our“ eingebrochen waren und damit die vorübergehende Schließung des Bads zu verantworten haben, darf wohl bezweifelt werden.

Ärger herrschte am Mittwoch allerdings nicht nur bei so manch enttäuschtem Besucher, sondern auch bei Christine Maillet, der Betriebsleiterin des Schwimmbads. „Allem Anschein nach sind die Täter von einem Feldweg hinter dem Schwimmbad aus über einen Zaun aufs Außengelände des Areals gelangt. Dort haben sie dann ein Fenster eingeschlagen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft“, erklärt sie.

Im Inneren hätten sie nicht nur Geld aus einem Safe im Verwaltungsbereich und aus einem Nachzahlautomaten gestohlen, sondern in den Büroräumen auch eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

„Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch schwer abzuwägen, doch beträchtlich dürfte sie allemal sein,“ so Christine Maillet, die schätzt, dass sich die Täter möglicherweise gar mehrere Stunden in der Badeanstalt aufhielten.

Täter über Stunden vor Ort?



„Auf einer Überwachungskamera im Verwaltungstrakt sind kurz nach 1 Uhr jedenfalls zwei Personen zu sehen und als kurz nach 5 Uhr das Reinigungspersonal eintraf brannte im Innern noch Licht, das im Grunde nur durch einen Bewegungsmelder ausgelöst werden kann“, so die Leiterin, die ihre Hoffnungen nun auf die Ermittlungen der Polizei setzt.

Auf die vertraut auch Romain Wester, der Vorsitzende des Schul-, Sport- und Freizeitsyndikats Sispolo, das sich um die Verwaltung der Stätten im Park Hosingen kümmert. Ihn wurmt vor allem auch, dass der Einbruch ausgerechnet in der Urlaubssaison erfolgt ist, wenn das Bad Ziel zahlreicher Feriengäste ist: „In den vergangenen Wochen zählten wir bisweilen bis zu 1 500 Besucher am Tag. Gerade wenn das Wetter etwas schlechter ist, suchen die Urlauber in der Region gezielt nach Indoor-Aktivitäten, wobei der Besuch im Schwimm- und Freizeitbad natürlich ganz oben auf der Liste steht."

Vor Abstecher im Internet informieren

Die Verantwortlichen des Sispolo und des „AquaNat'Our“ seien denn auch bemüht, den normalen Badebetrieb möglichst umgehend wieder aufzunehmen. „Obwohl das Schwimmbad vom 4. bis zum 13. September ohnehin wegen obligatorischer Revisionen geschlossen bleiben muss, wollen wir doch über das Wochenende hinweg noch vom Ferienandrang profitieren“, so Wester.

Wer einen Abstecher ins „AquaNatur'Our“ geplant hat, sei somit gebeten, sich einfach auf der Homepage der Badeanstalt kurzfristig über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Das „AquaNat'Our“ im Park Hosingen mit Schwimmbad, Saunawelt und Fitnessstudio hatte im Dezember 2013 erstmals seine Türen geöffnet. Seither gehört es zu den beliebtesten Indoor-Angeboten in der Region. Im vergangenen Jahr wurden vor Ort immerhin mehr als 150.000 Gäste gezählt. Hinzu kommen die zahlreichen Schüler der Gegend, die das Bad zum Schwimmunterricht nutzen.