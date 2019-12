Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Sonntag einen Feueralarm in Manternach ausgelöst. Wenig später wurde der Mann von der Polizei festgenommen.

Einbruch im Gemeindeamt: Verdächtiger in Manternach gefasst

(jt) - Polizei-Einsatz in Manternach im Osten Luxemburgs: In der Nacht auf Sonntag wurde in das Gemeindehaus am Kirchewee eingebrochen. Der Verdächtige hatte gegen 1 Uhr morgens versehentlich einen Feueralarm ausgelöst. Feuerwehrleute fuhren daraufhin zum Gebäude und stellten vor Ort fest, dass es sich nicht um einen Brand, sondern wohl um einen Einbruch handelt: Die Alarmanlage war beschädigt und ein Fenster eingeschlagen worden.

Die Einsatzkräfte verständigten die Polizei, die anschließend das Gebäude durchsuchte. Dabei konnte der mutmaßliche Einbrecher gestellt werden. Der Mann wurde festgenommen und hat am Sonntag einen Termin beim Untersuchungsrichter.

Die Polizei ermittelt außerdem wegen eines versuchten Überfalls in Luxemburg-Stadt. Ein Unbekannter schlug am Samstag gegen 20.30 Uhr in der Avenue Monterey einen Passanten ins Gesicht und versuchte, ihn auszurauben. Das Opfer leistete erfolgreich Gegenwehr und ging anschließend für eine Anzeige zur Polizei. Der Täter konnte flüchten.