Einbruch im Bettemburger Parc Merveilleux

In der Nacht zum Mittwoch soll es in einer der Eintrittskassen im Märchenpark in Bettemburg zu einem Einbruch gekommen sein, das bestätigt am Mittwoch ein Mitarbeiter des Parks.

Momentan (10:30 Uhr) sind, bis auf eine provisorische Kasse, alle Eintrittskassen zu. Vor Ort sind die Polizei und die Spurensicherung.

Vor dem Eintrittsbereich des Parks hat sich mittlerweile eine lange Schlange gebildet ...

