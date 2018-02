Eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren hat die Staatsanwaltschaft für einen 28-jährigen Mann aus Brüssel gefordert, der in der Nacht zum 1. Mai 2016 beim Paketzusteller UPS in Contern eingebrochen war.

Einbruch bei Paketdienst: Zwei Jahre Haft gefordert

Steve Remesch

Eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren hat die Staatsanwaltschaft für einen 28-jährigen Mann aus Brüssel gefordert, der in der Nacht zum 1. Mai 2016 beim Paketzusteller UPS in Contern eingebrochen war.Der Beschuldigte gesteht den Einbruch, nicht aber einen Diebstahl. Er habe zwar die Absicht gehabt, zu stehlen, aber nichts gefunden, das sich leicht verkaufen ließe.



In jener Nacht hatte er zunächst ein Loch in einen Zaun geschnitten, um auf das Firmengelände zu gelangen. Auf einem Hof versuchte er dann, einen Lieferwagen, der an einer Rampe stand einzudringen, indem die Fahrzeugverkleidung aufschnitt, doch der Versuch scheiterte.



Einbruchswerkzeug verloren



Dann aber gelang es ihm, die Hintertür des Fahrzeugs mit einem Schraubenzieher zu öffnen. Dabei fiel das Werkzeug aber zwischen die Rampe und den Lieferwagen. Ein fataler Fehler, denn sowohl auf dem Schraubenzieher wie auf einem herausgerissenen Karosserieteil konnten jene DNS-Spuren sichergestellt werden, welche schließlich zu Identifizierung des Täters führten.



Im Innern des Lieferfahrzeugs öffnete der Einbrecher dann offenbar die Mehrzahl der 411 Päckchen. Gestohlen habe er letztendlich aber nichts, hob sein Verteidiger mehrfach hervor. Deshalb könne sein Mandant auch nur wegen eines Diebstahlversuchs verurteilt werden. Das Gericht solle es bei den sechs Monaten belassen, die der 28-Jährige bereits in Untersuchungshaft verbracht habe.



Liste mit Diebesgut fehlt



Das sah die Vertreterin der Staatsanwaltschaft jedoch gänzlich anders. Auch wenn weder UPS noch die Versicherung eine Liste der gestohlenen Gegenstände eingereicht hätten, sei aber mitgeteilt worden, dass Kunden für ihren Verlust entschädigt worden seien. Demnach sei es sehr wohl zu einem Diebstahl gekommen. Zudem habe sich der Angeklagte bei der Tat der Zerstörung von Briefpost sowie der Verletzung des Postgeheimnis schuldig gemacht. Einerseits habe der Beschuldigte zwar das Offensichtliche gestanden, andererseits sei er bereits einschlägig vorbestraft. Eine Haftstrafe von zwei Jahren sei daher angebracht. Das Urteil ergeht am 8. März.