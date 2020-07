Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Mit einigen Tipps kann eine böse Überraschung aber vermieden werden.

Einbrechern keine Chance geben

Die Schulferien haben begonnen und trotz Pandemie wird es einige Menschen auch in diesem Sommer in den wohlverdienten Urlaub ziehen, die einen ins Ausland – dort, wo das möglich ist –, die anderen innerhalb der Grenzen des Großherzogtums. Wer dabei vermeiden will, dass die in den Ferien erlangte Entspannung bei der Rückkehr jäh endet, weil Einbrecher die Abwesenheit genutzt haben, um sich Zugang zum Haus oder der Wohnung zu verschaffen, sollte sich allerdings vorsehen. Die Polizei bietet auch in diesem Sommer einen präventiven Dienst an und gibt einige Verhaltenstipps.

Fenster schließen, Nachbarn briefen

Vor der Abfahrt sollten alle Fenster und Türen gut verschlossen werden. Gekippte Fenster bieten Einbrechern leichten Zugang zum Innern. Bei Fenstern und Türen, die mit Schlössern versehen sind, sollte der Schlüssel zudem nicht im Schloss stecken. Weiter gilt es, die Zugänge zu Garagen und Kellern zuzusperren. Zu diesen Räumlichkeiten sollte keine unbekannte Person Zugang haben – auch nicht, wenn es sich um Gemeinschaftsgaragen und -keller handelt.

Wer über eine Alarmanlage verfügt, sollte diese einschalten. Zudem sollten Nachbarn über die Abwesenheit informiert werden, sodass diese Alarm schlagen können, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt. Zudem ist es ratsam, einer Vertrauensperson für den Notfall die Urlaubsadresse, die Hausschlüssel und den Code der Alarmanlage zu hinterlassen.

Um herauszufinden, zu welchen Häusern und Wohnungen sie freien Zugang haben, nutzen Einbrecher alle Mittel. Rollläden, die über längere Zeit herunterbleiben, Lichter, die ausbleiben und Mülleimer, die leer sind, sind für sie eine wahre Einladung. Auch ein überquellender Briefkasten ist ein Signal, dass ein Haus verlassen ist. Urlauber können bei der Post beantragen, dass Briefe und sonstige Zustellungen für die Dauer der Ferien zurückgehalten oder an die Urlaubsadresse weitergeleitet werden. Die Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken anzukündigen, sollte man ebenfalls unterlassen – auch wenn die Vorfreude noch so groß ist.

Wertsachen nicht zu Hause aufbewahren

Im Haus oder der Wohnung sollten unterdessen möglichst keine Wertsachen oder hohen Geldsummen aufbewahrt werden. Diese sollten vielmehr bei einer Bank in einem Safe hinterlegt werden.

Die Polizei bietet zudem auch in diesem Sommer ihren kostenlosen Urlaubsdienst an. Wer über eine längere Zeit verreist, kann der Polizei dies über das E-Kommissariat mitteilen. Die Beamten fahren während ihrer regelmäßigen Streifen dann an der Wohnadresse vorbei, um nach dem Rechten zu schauen.

