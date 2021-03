Einbrecher zu Haftstrafe verurteilt

Für drei Gramm Kokain tauschte der Mann das Diebesgut ein und entkam. Eine DNS-Spur führte die Ermittler aber schließlich zu ihm.

Laptops, Kameras, Bargeld, ein Rucksack und eine goldene Uhr: Das war das Diebesgut, mit dem ein Einbrecher, im Jahr 2017 aus einer Wohnung auf dem Plateau Altmünster in Luxemburg-Stadt entkam. Ein Abgleich einer DNS-Spur in einer internationalen Datenbank führte die Ermittler allerdings am Ende zu seinem Wohnort in Spanien. Der Mann wurde ausgeliefert und musste sich Anfang März vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten.

Die Richter fällten in dem Fall nun ihr Urteil ...