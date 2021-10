Auch in Beckerich sowie in Luxemburg-Stadt kam es am Samstag zu Einbrüchen.

Einbrecher stehlen Geldkoffer aus Geschäft in Pommerloch

(jt) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag Geld aus einem Geschäft in Pommerloch gestohlen. Der Diebstahl war Mitarbeitern am Samstagmorgen vor Ladenöffnung aufgefallen.

Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher einen Koffer, der Geld im vierstelligen Bereich enthielt. Die Behörde nahm den Vorfall zu Protokoll und leitete Ermittlungen ein.

Am Samstagabend wurden der Polizei weitere Einbrüche gemeldet. In Heffingen kletterten unbekannte Täter über den Balkon in eine Wohnung und hebelten eine Terrassentür auf, um sich Eintritt in das Innere zu verschaffen. Auch im Hauptstadtviertel Limpertsberg sowie in Beckerich wurde in der Nacht zum Sonntag eingebrochen. Am Freitag war es in Buschdorf und Luxemburg-Belair zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

