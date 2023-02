Über das Wochenende wurde die Polizei gleich 15mal über Einbrüche in Kenntnis gesetzt. In einem Fall hinterließ der mutmaßliche Täter Blutspuren.

Einbrecher in Rümelingen hinterlässt Blutspuren

(lm) - Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurden der Polizei insgesamt 15 Einbrüche gemeldet, wie aus dem Bericht vom Sonntag hervorgeht. In einem Fall hinterließ der mutmaßliche Täter eindeutige Spuren.

In Rümelingen verletzte sich nämlich ein Einbrecher beim Einsteigen in ein Haus und hinterließ Blutspuren. Diese wurden von den zuständigen Beamten zur weiteren Untersuchung gesichert.



Auch in den meisten anderen Fällen stiegen die Täter in Wohnhäuser ein. Nur in Rodingen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch in ein Lokal in der Route de Longwy eingebrochen.

Der Lokalbesitzer wurde durch sein Überwachungssystem darauf aufmerksam, dass kurz nach 2 Uhr drei Männer die Hintertür des Lokals aufgebrochen hatten, um sich Zugang ins Ladeninnere zu verschaffen. Die mutmaßlichen Täter ergriffen die Flucht in Richtung Frankreich nachdem sie mehrere Spielautomaten aufgebrochen hatten. Sie hinterließen einen Rucksack und ein Brecheisen. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Zudem wurden Einbrüche in Differdingen und Düdelingen gemeldet. Zu gleich mehreren Fällen sei es in Belair und Strassen gekommen.

Sollten Bewohner auffällige Beobachtungen gemacht haben, sollen diese an die zuständigen Polizeidienststellen weitergegeben werden.

