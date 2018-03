Eine Serie von Autoeinbrüchen beschäftigte die Polizei im vergangenen Sommer. Im Herbst konnte ein Tatverdächtiger dingfest gemacht werden – und der hatte mehr als nur eine Überraschung für die Ermittler parat. Nun wurde ihm der Prozess gemacht.

Einbrecher in Erklärungsnot

Steve Remesch

Mitte Juli hatte eine Einbruchserie in Autos vor allem in Cents und in Gasperich für Aufsehen gesorgt. Aus den Fahrzeugen waren Alltagsgegenstände verschwunden: von Tennisschlägern, Sonnenbrillen, USB-Sticks bis hin zu Kleingeld.



Besonders auffällig war dabei, dass an keinem der Fahrzeuge Einbruchspuren festgestellt werden konnten. Die meisten Autobesitzer beschworen zudem, dass ihr Wagen abgeschlossen war.



In Luxemburg-Cents: „Selbstbedienung“ in geparkten Autos

Deshalb ging die Polizei auch zunächst davon aus, dass die Diebe mit Hi-Tech-Werkzeug auf der Lauer lagen: einem sogenannten „Jammer“, der die Frequenz der Funkschlüssel blockiert und so verhindert, dass das Fahrzeug verschlossen wird. Doch das sollte sich als falsch herausstellen, denn entweder hatten die Besitzer ihren Wagen tatsächlich nicht abgeschlossen, oder mindestens eine der Wagentüren blieb aus mechanischen Gründen unverschlossen.



Keine Einbruchspuren, dafür aber DNS und Fingerabdrücke



Der Täter hatte zwar keine Einbruchspuren hinterlassen, aber dafür an mehreren Tatorten DNS und Fingerabdrücke. Zudem war er am Kohlenberg in Gasperich von einer Videokamera gefilmt worden, als er sich in einer Hauseinfahrt an den Türklinken eines abgestellten Autos zu schaffen gemacht hatte.



Die Polizei veröffentlicht regelmäßig Bilder von Kreditkartendieben. So auch dieses im vergangenen Herbst. Foto: Polizei

Identifiziert wurde er schließlich aber auf einem anderen Weg. Er hatte bei seinen Diebestouren auch Bankkarten erbeutet und damit versucht Geld abzuheben. Dabei wurde er von den Sicherheitskameras der Geldautomaten erfasst und nachdem sein Foto in der Zeitung erschienen war, von einem Gefängniswärter wiedererkannt.

Bei seiner Festnahme gestand er schließlich sofort, in 20 Autos eingebrochen zu sein. Eine Zahl, welche die Ermittler etwas überraschte, denn sie hatten ihm nur elf Taten zuordnen können. Zudem war sein Wagen voll mit Diebesgut, das zum Teil bis heute noch nicht den Besitzern zugeordnet werden konnte, da diese nie Anzeige erstattet haben.



Der Beschuldigte, ein 28-jähriger Lette, erklärte vor Gericht, er habe diese Gegenstände allesamt in der hauptstädtischen Route de Thionville gekauft. Dort gehe es zu wie auf einem Flohmarkt.



Überraschende Scheu vor dem eigenen Bild



Aber auch in einem anderen Punkt überraschte er die Richter: Während er mehr Diebstähle aus unverschlossenen Autos zugab, als ihm nachgewiesen werden konnten, bestritt er vehement, der Mann auf den Bildern der Bankautomaten zu sein, die ihn überführten.



„Hören sie doch auf, das ist ihr Gesicht, ihr Mund und ihre Statur“, entgegnete ihm die vorsitzende Richterin. Doch der Lette blieb dabei. Das sei nicht er.



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hob hervor, dass für die dem 28-Jährigen vorgeworfenen Straftaten eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren möglich sei. Er forderte letztendlich aber eine Haftstrafe von 24 Monaten und ermahnte die Richter zur Vorsicht im Bezug auf eine mögliche Bewährung. Das Urteil der 9. Strafkammer ergeht am 26. April.