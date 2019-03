Gegen 21.30 flüchteten Ganoven nach einem Einbruch in der Rue Perrand in Bridel. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Einbrecher in Bridel auf der Flucht

Wie die Polizei am Freitag auf Twitter postete, fahndet man in Bridel nach Einbrechern. Die Bevölkerung wird um nützliche Hinweise gebeten.

Die Ganoven sind gegen 21.30 Uhr nach einem Einbruch in ein Haus in der Rue Mathias Perrand geflüchtet. Die Beamten suchen die Gegend mit einem Großaufgebot ab. Hinweise sollen schnellstmöglich an die Notrufnummer 113 telefoniert werden.