Aus dem Polizeibericht

Einbrecher, Betrüger und alkoholisierte Fahrer

Die Polizei hatte auch am letzten Wochenende vor Weihnachten alle Hände voll zu tun.

(LW) - Im Polizeibericht finden sich am Sonntag Berichte über Einbrecher, eine SMS-Masche und alkoholisierte Fahrer. In Esch/Alzette rammte ein Betrunkener ein Polizeifahrzeug.

Einbrecher gefasst

Am Samstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter sich im Laufe der Nacht vom Freitag zum Samstag Eintritt in zwei Schanklokale in Esch/Alzette verschafft hatten und dort unter anderem eine Kasse entwendet sowie mehrere Spielautomaten beschädigt hatten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei dringend tatverdächtige Personen identifiziert werden.

Bei einer Hausdurchsuchung an einer der Wohnadressen konnten die beiden Personen sowie Diebesgut angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden mutmaßlichen Täter festgenommen. Sie werden dem Untersuchungsrichter am Sonntag vorgeführt.

Fahndung

Ein Ganove, der am Samstag gegen 16 Uhr eine Glastür an einem Haus in Luxemburg-Cents eingeschlagen hatte und in das Innere eingedrungen war, ist trotz des Einsatzes mehrerer Streifen und des Polizeihubschraubers weiter auf der Flucht.

SMS-Betrug

Eine geschädigte Person führte am Samstag Klage bei der Polizei, nachdem sie Opfer einer SMS-Masche geworden war. Sie hatte eine Mitteilung erhalten, laut der sie ihre Bankdaten angeben sollte, um eine Gutschrift zu erhalten. Im Glauben, es handele sich um eine echte Benachrichtigung, kam das Opfer der Aufforderung nach und wurde in der Folge um eine Geldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich geschädigt.

Zurzeit zirkulieren mehrere betrügerische Nachrichten wie diese, in denen auf zum Teil täuschend echt nachgestellte Internetseiten verwiesen wird. Informationen zu dieser Betrugsmasche sowie präventive Ratschläge können ebenfalls auf der Internetseite der Polizei nachgelesen werden.

Polizeiauto gerammt

Gegen Mitternacht sicherte eine Polizeistreife in Esch/Alzette eine Unfallstelle nach einem Unfall mit Materialschaden ab, als plötzlich ein Auto den Einsatzwagen - trotz eingeschaltetem Blaulicht - rammte. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss: Der entsprechende Test verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und es wurde Protokoll erstellt. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Führerscheine eingezogen

Am Samstagmorgen wurde der Polizei gegen 9 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug in Frisingen gemeldet. Vor Ort trafen Polizeibeamte tatsächlich auf ein Auto, das von der Fahrbahn abgekommen und inmitten einer Wiese zum Stehen gekommen war. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter übermäßigem Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde noch vor Ort eingezogen und es wurde Protokoll erstellt. Der Mann wurde per Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

In Wiltz kontrollierten Polizeibeamte am Samstagabend ein Fahrzeug, das mit laufendem Motor auf einem Busstreifen hielt. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter übermäßigem Alkoholeinfluss, weshalb der Führerschein noch vor Ort eingezogen wurde. Auch er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.

759 Fahrer kontrolliert

Bei angeordneten Verkehrskontrollen im Raum Diekirch wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag 759 Automobilisten kontrolliert, in neun Fällen war der festgestellte Wert so hoch, dass ein Bericht erstellt werden musste. Drei Führerscheine wurden eingezogen

Weitere Führerscheine aufgrund von Fahrten unter Alkoholeinfluss wurden am Samstag und in der Nacht auf der A3, in Reckingen/Mess und in Bergem eingezogen.

