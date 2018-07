In Esch/Alzette überraschte eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung, als sie nach Hause kam.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In Esch/Alzette überraschte eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung, als sie nach Hause kam.

Damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Als sie am Freitag nach 14 Uhr zurück in ihre Wohnung im dritten Stock kam, überraschte eine Einwohnerin einen Einbrecher. Dieser ergriff sofort die Flucht, ließ allerdings eine Tasche, die er mitgebracht hatte, zurück.



Er flüchtete aus dem Mehrfamilienhaus in der Rue du Canal in Esch/Alzette in Richtung Rue des Champs. Dabei handelte es sich um einen Mann, der etwa 20 Jahre alt ist, von schlanker Statur, mit kurzem Haar und Bart. Er ist von weißer Hautfarbe, stark sonnengebräunt. Er war mit einer dunklen Hose und einem hellen T-shirt bekleidet. Er sprach Portugiesisch.

Weitere Einbruchsversuche



Neben diesem Einbruchsversuch wurden der Polizei am Freitag noch eine Reihe anderer Einbruchsversuche gemeldet. Davon zwei in Luxemburg, am Boulevard Marcel Cahen und in der Avenue du Bois.

Einbrüche wurden der Polizei in der Hauptstadt am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte und in der Rue Laurent Menager sowie in Strassen in der Rue Pierre Federspiel gemeldet.

Einbrecher flüchten



Zu einem weiteren Einbruchsversuch war es in Noertzingen in der Route Principale gekommen. So auch in Bettingen/Mess, wo drei mutmaßliche Täter womöglich in einem grauen Auto mit belgischen Erkennungstafeln in Richtung Dippach-Gare geflohen sind. Die Fahndung verlief negativ, teilt die Polizei mit.