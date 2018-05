In drei Ortschaften wurde eingebrochen. Aber auch aus Fahrzeugen sind Wertsachen verschwunden.

Einbrecher am Werk

In den vergangenen Stunden waren wieder Einbrecher unterwegs. Während in der Rue du Bois in Esch/Alzette ein Einbruch in einem Einfamilienhaus der Polizei gemeldet wurde, waren auch Einbrecher in Strassen in der Rue des Muguets am Werk. In Niedercorn wurde außerdem in eine Shisha-Bar eingebrochen.



Auch wurden Wertsachen aus Autos geklaut. So in Petingen, wo eine Brieftasche aus einem Lastwagen entwendet wurde. In Esch/Alzette, in der Rue Jospeh Kieffer, wurde ein Fenster eingeschlagen, um eine Handtasche vom Rücksitz zu klauen. In Rodange wurde ebenfalls ein Fenster bei einem Auto eingeschlagen.