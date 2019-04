Wegen eines Einbruchs im Januar 2017 in Limpertsberg mussten sich drei Männer vor Gericht verantworten. Der Prozess gab einen Einblick in die Vorgehensweise von organisierten Einbrecherbanden aus Osteuropa.

Einblick in das Vorgehen von organisierten Einbrecherbanden

Wegen eines Einbruchs im Januar 2017 in Limpertsberg mussten sich drei Männer vor Gericht verantworten. Der Prozess gab einen Einblick in die Vorgehensweise von organisierten Einbrecherbanden aus Osteuropa.

(SH) - 27. Januar 2017: Als ein Bewohner am Abend nach Hause kommt, bemerkt er, dass in seine Wohnung in Limpertsberg eingebrochen wurde. Gegenstände im Wert von 10.000 Euro wurden entwendet, darunter Schmuck, ein Mobiltelefon, ein Laptop, ein iPad, eine Brille und ein Fotoapparat.

Ein Teil der Beute ist zu diesem Zeitpunkt bereits von der Polizei sichergestellt worden. Denn gegen 10 Uhr hatte ein Wächter der Flüchtlingsinfrastruktur in den Messehallen in Kirchberg auf einem Bett Wertsachen vorgefunden, die nicht dorthin gehörten – und daraufhin die Beamten verständigt.

Drei Männer mussten sich nun wegen des Einbruchs vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten. Im Prozess erklärte ein Ermittler der Kriminalpolizei, dass die Einbruchsspuren – die Blende war vom Schloss genommen und der Zylinder gebrochen worden – typisch für die Vorgehensweise von Tätern aus Osteuropa sind und für Einbrecher, die dies nicht zum ersten Mal tun.

Mehrere Vorstrafen und Identitäten

Alle drei Angeklagten sind denn auch quer durch Europa einschlägig vorbestraft. „Wir gehen davon aus, dass sie unter dem Deckmantel der Asylsuche durch Europa ziehen, um Straftaten zu begehen“, fand der Ermittler klare Worte.

Haftstrafe gegen Ladendiebe gefordert In gleich mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums entwendeten zwei Männer im Januar dieses Jahres Gegenstände. Nun müssen sie mit einer einjährigen Haftstrafe rechnen.

Er ging insbesondere auf die Identität und Kriminalgeschichte jenes Mannes ein, der als David S. aus Georgien auf der Anklagebank sitzt. Der internationalen Polizeiorganisation Interpol nach soll dieser bereits zweimal seinen Namen geändert haben – das deute darauf hin, dass er wisse, was er tue – und unter anderem in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich vorbestraft sei. Der Angeklagte selbst erklärte, die anderen Namen, unter denen er bekannt sein soll, nie gehört zu haben. Auf den entsprechenden Fotos würde er sich jedoch wiedererkennen. Die Fingerabdrücke würden jenen des angeklagten David S. entsprechen, so der Ermittler.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte eine 30-monatige Haftstrafe gegen David S. sowie 18 Monate Gefängnis gegen Dimitri S. Beide sollen zudem zu angemessenen Geldbußen verurteilt werden. Der dritte Angeklagte, der sich mittlerweile nicht mehr in Luxemburg befindet, sei aus Mangel an Beweisen freizusprechen.



Das Urteil ergeht am 15. Mai.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.