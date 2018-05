Ein Zuhause auf Zeit

Das Foyer Ulysse in Luxemburg-Bonneweg will seinen Bewohnern künftig mehr Privatsphäre bieten.

Trotz des finanziellen Wohlstandes des Landes, schlafen noch immer 200 bis 300 Menschen in Luxemburg-Stadt unter freiem Himmel. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Die Ursachen für den plötzlichen Verlust eines Zuhauses sind unterschiedlich. Den Weg aus der Obdachlosigkeit finden die Betroffenen dann aber oft nur noch mithilfe Dritter. Im Zentrum Foyer Ulysse der Vereinigung Caritas wird diesen Menschen Hilfe angeboten.



In der ersten und zweiten Etage des Gebäudes am Dernier Sol in Bonneweg finden sich 51 Schlafplätze, aufgeteilt in Zweibett-, Vierbett- und Siebenbettzimmer ...