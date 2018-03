Der Zwischenbericht der Administration des enquêtes techniques wurde jetzt den Mitgliedern des zuständigen parlamentarischen Ausschusses vorgestellt. Es bleiben offene Fragen.

Ein Zugunglück und viele Fragen

Jacques Ganser Die Abgeordneten nahmen den Zwischenbericht zum Zugunglück in Bettemburg unter die Lupe. Im Mittelpunkt bleibt die Frage, ob der Lokführer durch sein Handy abgelenkt wurde.

Der Zwischenbericht der Administration des enquêtes techniques wurde jetzt den Mitgliedern des zuständigen parlamentarischen Ausschusses vorgestellt. Der Bericht, der am 20. Februar veröffentlicht wurde, war zum Schluss gekommen dass sowohl ein menschlicher als auch ein technischer Fehler zu dem fatalen Unglück geführt hatten. Insbesondere das Versagen des Fahrbegleitsystems Memor II+und das Nichtbeachten eines geschlossenen Vorsignals durch den Lokführer werden bisher als ausschlaggebende Faktoren in Erwägung gezogen.



Die Abgeordneten zeigten sich nach der Sitzung überzeugt, dass die CFL ihre Hausaufgaben gemacht habe und die allgemeine Sicherheit des Netzes nicht in Frage gestellt werden könne, dies umso mehr als in Zwischenzeit sämtliche Personenzüge mit dem moderneren ETCS-System ausgerüstet sind. "Die Arbeit am Stellwerk, die Bremssysteme und die Gleisanlagen befanden sich laut den Experten in einem tadellosen Zustand", so die Vorsitzende des Ausschusses für Nachhaltigkeit Josée Lorsché (Déi Grëng). "Auch die Ausbildung des Personals ist vorbildlich. Was die Sicherheit betrifft, sind wir laut der zuständigen EU-Kommissarin sogar Vorreiter in Europa."

Die Rolle des Handys

Es bleiben allerdings eine ganze Reihe von Fragen, insbesondere was das Benutzen des Handys durch den Zugführer betrifft. "Wir haben diese Frage gestellt und die Experten verwiesen auf die laufende Untersuchung der Justiz", so Marco Schank (CSV). "Fest steht aber, dass sich das private Handy laut CFL-Regeln während der Fahrt außerhalb der Reichweite des Lokführers befinden muss. Auch das Diensthandy darf während der Fahrt nicht benutzt werden. Die Experten haben uns allerdings erklärt, dass die Frage, ob die Handynutzung zum Unfall führte, wohl nicht vor Ende dieses Jahres geklärt werden könnte." Das Handy habe sich zudem in einem Zustand befunden, der schnelle Rückschlüsse nicht zulasse.

Im Rahmen der Ausschusssitzung wurde ebenfalls erläutert, dass spontane Kontrollen durch Begleitpersonal, was das Einhalten dieser Regeln betrifft, zu jederzeit möglich wären. Fragen warf auch der Umstand auf, dass bereits vor dem Unfall in 15 Fällen ein Versagen der Memor-Kontakte südlich des Bahnhofs Bettemburg festgestellt wurde. Zudem wurden bei Tests nach dem Unfall auf der Strecke Luxemburg-Esch/Alzette-Rodange bei mehreren hundert Fahrten insgesamt in 66 Fällen Unregelmäßigkeiten beim Memor II+-System festgestellt.



Nachholbedarf



"Das stimmt uns schon nachdenklich und man muss fragen, wie das System bis zu diesem Zeitpunkt überprüft wurde", so Gusty Graas (DP). "Hier besteht sicherlich noch ein gewisser Nachholbedarf. Immerhin soll das System ja noch bis Ende Dezember 2019 in Betrieb bleiben". Dies wird notwendig sein, um ausländisches Zugmaterial und Loks für Frachtzüge, die noch nicht mit ETCS ausgerüstet sind, weiterhin auf dem luxemburgischen Netz zulassen zu können. Graas wies allerdings darauf hin, dass es sich bei Memor II+ nicht um ein Sicherheits-, sondern nur um ein Fahrbegleitsystem handele.



Auch Josée Lorsché räumte ein, dass geklärt werden müsste, wieso die relativ hohe Zahl an Unregelmässigkeiten, auch wenn sie noch so geringfügig und nicht sicherheitsrelevant waren, nicht systematisch vom Personal gemeldet wurde. In einem Schreiben hatte die Staatsanwaltschaft vor zwei Wochen mitgeteilt, dass es keine Anzeichen für einen Wartungsfehler geben würde. Es müsse festgestellt werden ob der Lokführer durch sein Handy abgelenkt wurde. Die juristische Untersuchung sei weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen.