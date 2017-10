Weltmission – der Begriff löst Vorbehalte aus. Ist es heute noch sinnvoll, einen Sonntag der Weltmission zu feiern? Ja, sagt Papst Franziskus in seiner diesbezüglichen Botschaft. Er ruft alle Gemeinden weltweit auf, unser missionarisches Herz wiederzuentdecken. ¶

Die Menschheit, die aus so vielen Wunden blutet, ist auf das Evangelium Jesu Christi angewiesen. Mission bedeutet nichts anderes als hinauszugehen aus der Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen.



Der Weltmissionssonntag lädt die Ortskirchen und die katholischen Christen weltweit dazu ein, voneinander zu lernen und miteinander den Reichtum des Glaubens zu teilen. Der Sonntag der Weltmission ist eine gute Gelegenheit, den Blick über den Tellerrand der eigenen Lebenswirklichkeit hinaus in die Weite zu richten.



Wenn man in unsere globalisierte Welt blickt, erkennt man viele Krisen und Probleme. Es gibt aber auch viele Zeichen einer Hoffnung, die sich nicht entmutigen lässt.



Die Christinnen und Christen auf den anderen Kontinenten setzen aus ihrem Glauben heraus ein solches Zeichen der Hoffnung. Denke man nur an die vielen Märtyrer heute, die ihr Leben hingeben wegen ihrer Treue zum Glauben im Irak, in Syrien, Indien, Nigeria, Bangladesch und Äthiopien.



Wir haben allen Grund, Gott für ihr Glaubenszeugnis und ihre Standhaftigkeit zu danken. Ihr Zeugnis stärkt auch uns in unserem Glauben und macht uns Mut. Am Sonntag der Weltmission geht es vor allem um dieses Zeugnis. Es geht darum, Erfahrungen, Freude und Hoffnung ebenso wie Sorgen und Nöte zu teilen. Und es geht darum, solidarisch zusammenstehen, einander zu helfen und so den Teil dazu beitragen, dass die Frohe Botschaft an allen Orten gelebt und bezeugt werden kann.

Mariette Levaye

www.missio.lu

CCPL LU09 1111 0382 9981 0000