Seit kurzem herrscht Gewissheit: Zwei Wölfe haben sich in der Eifel, in Belgien und Deutschland nahe der Luxemburger Grenze, niedergelassen.

Nahe der Luxemburger Grenze

Ein Wolfspaar hat sich in der Eifel niedergelassen

Mélodie MOUZON Vor einiger Zeit war es nur eine Möglichkeit, jetzt herrscht Gewissheit: Zwei Wölfe haben sich in der Eifel in Belgien und Deutschland, nahe der luxemburgischen Grenze, niedergelassen.

Der Wolf streift durch unsere Gegenden. Seine Anwesenheit fällt immer stärker auf, insbesondere in der belgischen Grenzregion, wo in den letzten Monaten mehrere Angriffe festgestellt wurden, die dem Wolf zugeschrieben werden. Aber auch auf luxemburgischem Gebiet macht sich der Wolf bemerkbar. So wurde erst Ende Dezember ein totes Schaf auf einer Weide bei Ulflingen gefunden. Zwar ließ sich nicht hundertprozentig nachweisen, dass die Bisswunden tatsächlich von einem Wolf verursacht worden waren. Die Natur- und Forstverwaltung gab aber an, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sei.

Eine Gewissheit gibt es: Der Wolf hat sich in der Nähe der luxemburgischen Grenze niedergelassen. Das wallonische Wolfsnetzwerk (Réseau loup), das sich aus wissenschaftlichen Experten zusammensetzt, hat diese Information kürzlich bestätigt. Nachdem sich bereits ein Paar im Hohen Venn nahe der deutschen Grenze angesiedelt hatte, hat sich seit Kurzem auch in der Eifel in der Gegend von Büllingen, knapp 40 km von der luxemburgischen Grenze entfernt, ein Paar niedergelassen. Es pendele zwischen Belgien und Deutschland, berichtet „Sudinfo“.

Ein Rudel im Jahr 2023?

Dass es sich um ein Paar handelt, war bereits vermutet worden, da zwei Wölfe in der Gegend gesichtet worden waren und es unwahrscheinlich war, dass es sich dabei um Tiere desselben Geschlechts handelte. Das wallonische Wolfsnetzwerk hatte bereits bestätigt, dass sich in der Eifel beiderseits der Grenze zu Deutschland ein Männchen des italienisch-alpinen Wolfsstammes aufhielt. Dieses wird auf der Karte als GW2391M identifiziert.





Über das zweite Tier ist bisher noch wenig bekannt, die Experten konnten aber zumindest das Geschlecht bestimmen. Demnach handelt es sich um ein Weibchen, vermutlich eines der beiden Jungtiere aus dem Wurf von 2021 der Wölfe aus dem Hohen Venn etwas weiter nördlich. Diese Vermutung muss jedoch noch durch eine DNA-Analyse des in der Gegend gefundenen Kots bestätigt werden. „Man könnte damit rechnen, dass dieses Paar im Laufe des Jahres 2023 ein Rudel gründen wird“, wird Alain Licoppe vom wallonischen Réseau loup bei „Sudinfo“ zitiert.

Mehrere Angriffe in den vergangenen Monaten

In Zwischenzeit häufen sich die Angriffe in der Eifel und in der belgischen Province de Luxembourg weiterhin. Erst in der vergangenen Woche wurde auf einem Bauernhof in Florenville in der Region Gaume ein Schaf mit durchtrennter Kehle gefunden, nachdem ein erster Angriff auf denselben Betrieb Ende Oktober dem Wolf zugeschrieben worden war. Die Ergebnisse dieses zweiten Angriffs sollen Mitte Januar bekannt gegeben werden. Im September waren Mutterschafe in Etalle getötet worden.

Im November waren Schafe in Bastogne sowie eine Kuh in Sélange bei Messancy, einem Dorf an der Grenze zu Luxemburg, tot aufgefunden worden. Dieser letzte Angriff wurde dem Wolf zugeschrieben, obwohl er angesichts der Größe des getöteten Tieres überraschend war. Auf luxemburgischer Seite gab es im Dezember den Angriff bei Ulflingen, der aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Wolf zurückgeht.

Auch wenn sich die Vorfälle häufen, ist zu betonen, dass der Wolf in Europa streng geschützt ist, und für den Menschen keine Gefahr darstellt, da er im Prinzip den direkten Kontakt zum Menschen meidet.

Dieser Artikel erschien zunächst auf virgule.lu.

Übersetzung ins Deutsche: Sophie Hermes.

