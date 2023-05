Im Herzen der Südgemeinde laden Flanierwege, Pétanque und ein Spielplatz auf einem neu gestalteten Areal zum Verweilen ein.

Park „Molter“

Ein Wohlfühlparadies für Jung und Alt in Monnerich

Im Herzen der Südgemeinde laden Flanierwege, Pétanque und ein Spielplatz auf einem neu gestalteten Areal zum Verweilen ein.

(pm) - Die Gemeinde Monnerich ist seit Freitag um eine Attraktion im Zentrum der Gemeinde reicher. Das Areal „Am Molter“ soll den Menschen die Gelegenheit zum Flanieren und Genießen unter freiem Himmel bieten. Am Freitag wurde der Park offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Rückblick

Anfang der 1990er Jahre plante die damalige CSV/DP-Mehrheit im Monnericher Gemeinderat unter Bürgermeister Théo Werminont (CSV) einen Park im Herzen der Ortschaft am Ort genannt “Am Molter“ zur Verbesserung der innerörtlichen Wohlfühlambiente zu gestalten. Als erstes Objekt wurde das Areal „Oswald“ erworben, welches der lokalen Pfadfindergruppe „Jules Bleser“ al Pfadfinderheim zur Verfügung gestellt wurde. Im Laufe der Jahrzehnte brachten CSV, DP und LSAP sich anlässlich ihrer Teilnahmen im Schöffenrat mit eigenen Konzepten und Ideen ein.

6 Der Kinderspielplatz dürfte bei den Kleinen gut ankommen. Foto: Pierre Mousel

Der Kinderspielplatz dürfte bei den Kleinen gut ankommen. Foto: Pierre Mousel Für die Konzeptgestaltung zeichnete das Atelier de l'Urbanisme Andres Weier verantwortlich. Foto: Pierre Mousel Die Anlage wurde mit viel Liebe zum Detail angelegt. Foto: Pierre Mousel Moderne Toiletten fehlen nicht. Foto: Pierre Mousel Vorschläge der Bevölkerung flossen in die Gestaltung mit ein. Foto: Pierre Mousel Der Imbisstand wurde in Containern eingerichtet. So konnte Geld gespart werden. Foto: Pierre Mousel

Umgestaltung nach pädagogischen Kenntnissen

Eingangs dieser Mandatsperiode beschloss die aktuelle CSV/DP-Mehrheit eine Umgestaltung des Parks nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen. Der Park ist von fünf Seiten her erreichbar.

Die Kinderspielplätze sind den Alterskategorien nach zugeordnet. So wird auf dem Spielplatz für Zehn- bis Dreizehnjährige das Motto „Des Müllers Lohn“ thematisiert. Hier könnte entlang der „Katzeach“ eine Mühle gestanden haben. Ruhebänke laden Eltern und Betreuer ein, ihren Zöglingen beim Spielen zuzuschauen, oder sich mit andern Eltern einen Plausch zu führen. Demnach dient der Park ebenfalls dem sozialen Austausch.

Breite Wanderwege laden zum Flanieren entlang zahlreicher herrlicher Blumenbeete ein, um sich dann an deren Schönheiten zu erfreuen.

Von Naschereien bis zum Pétanque

Groß und Klein können sich am neuerrichteten Imbissstand mit Getränken und Naschereien versorgen. Dieser Stand entstand aus alten Frachtcontainern, die im Rahmen von Esch2022 beim Kulturzentrum „beim Nëssert“ in Bergem als Pop Up Village dienten.

Ein neuer Verkaufspavillon hätte mit 2 Millionen Euro zu Buche geschlagen, erklärte Bürgermeister Jeannot Fürpass (CSV). Auch stehen neu errichtete Toiletten zur Verfügung. Senioren können ihre Spielkünste beim Pétanquespiel verbessern.

Weiter verwies das Gemeindeoberhaupt auf die Einbindung der Bevölkerung in die Neugestaltung des Parks. Insgesamt 150 Vorschläge ein. Für die Konzeptgestaltung zeichnete das Atelier de l’Urbanisme Andres Weier verantwortlich.

Der Kostenvoranschlag lag bei 2,75 Millionen Euro. Zuschüsse gab es von den Ministerien für Tourismus und Sport. Fürpass dankte den Ministern Lex Delles (DP) und Georges Engel (LSAP) für die gewährten Unterstützungen.

