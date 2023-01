Das Mobilitätsministerium teilt mit, dass der Einbau der Kabinen zügig vorangehen soll. In einem halben Jahr sollen alle Busse auf dem neuesten Stand sein.

Busnetz

Ein Viertel der RGTR-Busse mit Glaskabinen ausgestattet

Mike STEBENS Das Mobilitätsministerium teilt mit, dass der Einbau der Kabinen zügig vorangehen soll. In einem halben Jahr sollen alle Busse auf dem neuesten Stand sein.

Um die Sicherheit der Busfahrer zu gewähren, soll die Flotte des RGTR zukünftig mit Glaskabinen für die Fahrer ausgestattet werden. Betroffen von dieser Maßnahme sind alle 96 Linien des RGTR-Netzes. Am vergangenen Freitag verkündete das Mobilitätsministerium, dass bereits 236 der 1.045 RGTR-Busse über eine solche Vorrichtung verfügen, also fast ein Viertel aller Fahrzeuge.

Wenn eine Busfahrt für eine Person den Staat 17.000 Euro kostet Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) verteidigt im Parlament die Streichung von Buslinien zu den Industriegebieten. Die Kosten seien nicht mehr tragbar.

Hintergrund sind die zunehmenden Angriffe auf Busfahrer in den vergangenen Monaten. Im Namen der CSV hatte Léon Gloden im Dezember von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) gefordert, dass er auf die angespannte Situation reagieren solle. Daraufhin hatte Bausch versichert, dass zusätzlich zu den Kabinen auch Videokameras und ein Sicherheitssystem installiert würden. Letzteres ermöglicht es dem Busfahrer, durch einen versteckten Knopf die Lautsprecheranlage des Busses zu aktivieren. Die Zentrale kann dann den Standort des Busses bestimmen und mithören, was im Fahrzeug vor sich geht. Sollte ein Fahrer in eine Notsituation geraten, kann somit schnellstmöglich reagiert werden. Die Neuausrüstung soll voraussichtlich bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein.

Ein Viertel aller RGTR-Busse sind bereits mit einer Kabine ausgestattet. Foto: MMTP





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.