Seit Donnerstagabend wurden bei drei Zwischenfällen insgesamt vier Menschen verletzt.

Rettungsdienste im Einsatz

Ein Verletzter bei Garagenbrand in Wiltz

(TJ) - Gegen 1.30 Uhr ging ein Notruf aus Wiltz bei den Rettungsdiensten und der Polizei ein: In der Rue Aneschbach in Wiltz brannte ein Wagen in einer Garage. Drei Bewohnerinnen des betroffenen Hauses konnten sich unversehrt in Sicherheit bringen. Weniger Glück hatte ein Mann, der versucht hatte, das Fahrzeug zu löschen. Er musste von Polizeibeamten gerettet werden und wurde von Sanitätern aus Wiltz ins Krankenhaus gebracht, nachdem der SAMU-Notarzt eine Erstbehandlung vor Ort durchgeführt hatte. Die Feuerwehren aus Wiltz und Kischpelt kümmerten sich um die Löscharbeiten.

Gegen 18.45 Uhr war es am Donnerstagabend auf der A13 bei Lankelz in Richtung Petingen zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen, wobei zwei Menschen verletzt wurden. Sie wurden von Sanitätern aus Esch/Alzette ins Krankenhaus gefahren, die Feuerwehren aus Esch/Alzette und Monnerich kümmerten sich um die Absicherung und Räumung der Unfallstelle.

Gegen 19 Uhr kam es am Bettemburger Kreuz auf der A3 zu einem Unfall - ebenfalls mit zwei Autos. In diesem Fall wurde ein Insasse verletzt, die Zentrale der Rettungsdienste beorderte einen Rettungswagen aus Bettemburg sowie die Feuerwehren aus Bettemburg und Düdelingen an den Ort des Geschehens.

Bei einem Brand zweier Gartenlauben in der Rue Belair in Differdingen gegen 2 Uhr am frühen Freitagmorgen wurde niemand verletzt, die Feuerwehren aus Esch/Alzette, Luxemburg, Petingen und Sassenheim-Differdingen waren im Einsatz.

