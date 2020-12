Am 8. November 2019 kommt in Differdingen eine Frau gewaltsam zu Tode. Es ist ein Fall von vielen, die nur am Rande in der Öffentlichkeit thematisiert werden.

Ein Verbrechen, über das niemand spricht

An diesem Donnerstag endet die Sensibilisierungskampagne zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die Orange Week. Ende November wird sich jedes Jahr darum bemüht, aufzuzeigen, dass dieses Problem auch in Luxemburg ganz real ist. Zudem vermittelt die Aktion auch den Opfern, dass sie nicht alleine dastehen – und sie ist deswegen ein starkes Zeichen. 849 Mal war die Polizei im vergangenen Jahr wegen häuslicher Gewalt im Großherzogtum im Einsatz ...