Ein ungeklärter Mord

In einer Holzhütte in Merl wird am 30. Mai 2018 die Leiche eines Mannes gefunden. Er ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Sein Mörder ist bis heute nicht gefasst.

Ein Mensch liegt tot zwischen Tür und Angel in einer der letzten intakten Holzhütten einer ehemaligen Schrebergartenanlage in Merl. Er ist schon länger tot, stark verwest und aufgedunsen von der erdrückenden Hitzewelle, die der Mai 2018 mit sich brachte. Eines ist schnell klar: Der Mann ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Viel mehr ist aber auch zwei Jahre später nicht gewusst. Ein Täter wurde bislang nicht gefasst.

Gefunden wird der Tote am 30 ...