Ein Unfall und ein Einbruch

In Esch/Alzette hat ein Mann unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In Düdelingen kam es zu einem Einbruch in ein Haus.

(SH) - Zum Auftakt der Weihnachtsfeiertage blieb es in Luxemburg ruhig.

Die Polizei hat von Heiligabend lediglich einen Unfall unter Alkoholeinfluss zu vermelden. Am späten Dienstagabend war ein Fahrzeug in Esch/Alzette gegen eine Straßenlaterne geprallt. Es blieb beim Sachschaden. Auf den Fahrer kommt zudem ein Strafverfahren zu: Er hatte zu viel Alkohol getrunken. Sein Führerschein wurde noch vor Ort eingezogen.

Bereits am Montagabend war es in Düdelingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hatten sich durch ein Fenster Eintritt ins Haus verschafft. Die Polizei ermittelt.