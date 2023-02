In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um bitterböse Buxen.

Gazettchen

Ein Trauerspiel in drei Akten

Nach dem erfolgreichen ersten Teil meiner Arbeitskollegin über ihren verfluchten Mantel, zu dem sie eine Hass-Liebe pflegte, folgt nun die Fortsetzung über hinterhältige Kleidungsstücke. Eine schwarze, weite Hose in Seidenoptik ist mein Kontrahent, der mir die Hölle heiß macht.

Der Tragödie erster Teil beginnt an einem kühlen, sonnigen Herbsttag vor vier Jahren im Park Transwijk in Utrecht. Auf dem Drahtesel waren wir vom Streichelzoo unterwegs nach Hause.

Von der Sonne gekitzelt und den vielen Spaziergängern ausweichend, wurde mein gemütlicher Pedalier-Fluss abrupt gebremst - mein Hosenbein hatte sich in der Kette des Damenrads verfangen. Humpelnd versuchte ich, nicht zusätzlich übers Fahrrad zu fallen und musste warten, bis Hilfe eilte.

Obwohl mir die Hose einige blaue Flecken und Rückenschmerzen bescherte - sie bleibt.

Im zweiten Teil der „Tragödie“ spielt ein Holzzaun eine zentrale Rolle. Vor einem Kiosk in Hamburg am ersten Wochenende nach einem Lockdown frönten sich Menschen in Geselligkeit bei einem Bier - viele Menschen. Ich versuchte, einen Zaun mit einem galanten Hopser zu überwinden. Was ich nicht einrechnete, war die Hosenbeinweite. Wie Sie sich denken können, blieb ich mit der Hose im Zaun hängen und legte mich der Länge nach hin.

Vor ein paar Tagen dann der letzte Akt des Trauerspiels - frühmorgens im Zug. Gemächlich visierte ich die Treppen an, die zu den höher gelegenen Sitzplätzen führt. Die letzte Stufe wurde zur heimtückischen Stolperfalle: Mit meinem Schuh blieb ich im Hosenbein hängen und konnte mich in letzter Sekunde am Geländer festkrallen. Einige, sehr lange Augenblicke, dauerte es, bis ich die Hosen-Schuh-Verknotung lösen konnte. Und obwohl mir die Hose bislang einige blaue Flecken und Rückenschmerzen bescherte - sie bleibt.

