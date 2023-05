In den frühen Morgenstunden des 1. Mai kam ein 27-jähriger Mann ums Leben. Wie es dazu gekommen ist, ist unklar.

Zwischen Ell und Oberkolpach

Ein tragischer Unfall wirft Fragen auf

David THINNES In den frühen Morgenstunden des 1. Mai kam ein 27-jähriger Mann ums Leben. Wie es dazu gekommen ist, ist unklar.

„In den frühen Morgenstunden des 01.05.2023 wurde auf einem Feldweg zwischen Ell und Oberkolpach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gemeldet. Der 27-jährige Fußgänger war bei Ankunft der Rettungsdienste bereits verstorben“: So lautete die Meldung der Pressestelle der Polizei am Dienstag im Wortlaut. Die Hintergründe dieses tragischen Vorfalls sind zwei Tage später weiterhin völlig unklar.



So will die Polizei beispielsweise keine Angaben machen, wo genau der Unfall passiert ist. Auf LW-Nachfrage wird lediglich bestätigt, dass auf dem Feldweg ein allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen herrscht.

Auch zu anderen Fragen hält sich die Polizei bedeckt, da die Untersuchungen noch laufen. Ob es sich eventuell um Fahrerflucht handeln könnte, ist deswegen nicht gewusst. Auch nicht, wer die Rettungsdienste gerufen hat. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie und eine toxikologische Analyse in Auftrag gegeben.

In einem Punkt ist die Pressemitteilung aber deutlich: Es war ein Verkehrsunfall mit einem Auto. Weitere Details sind nicht bekannt und sollen durch die Untersuchung geklärt werden. Die Polizei sucht ihrerseits nach Zeugen. Auch hier gibt es keine näheren Informationen.

