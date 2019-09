Zu einem schweren Fall von häuslicher Gewalt kam es am Donnerstagabend in Tetingen im Südwesten Luxemburgs.

Ein Toter nach Familienstreit in Tetingen

Sarah CAMES Zu einem schweren Fall von häuslicher Gewalt kam es am Donnerstagabend in Tetingen im Südwesten Luxemburgs.

Am frühen Donnerstagabend kam es in einem Haus in Tetingen zu einem gewalttätigen Familienstreit zwischen einem Ehepaar. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des 62-jährigen Ehemannes feststellen. Laut Polizeibericht hielt sich die mutmaßliche Täterin, die 59-jährige Ehefrau des Opfers, zu diesem Zeitpunkt noch im Haus auf.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige festgenommen. Sie wird am Freitagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.