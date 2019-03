Gegen 3.30 Uhr musste eine Person auf der A1 bei einem Unfall ihr Leben lassen, ein Mensch schwebt in Lebensgefahr.

Ein Toter auf der A1 in Richtung Luxemburg

(TJ) - Die Polizei meldet am Dienstagmorgen die Sperrung der A1 zwischen Potaschberg und Munsbach. Ursache ist ein schwerer Unfall, der sich gegen 3.30 Uhr in Höhe von Potaschberg ereignete.



Für den Beifahrer im Auto kam jede Hilfe zu spät. Guy Jallay

Nach ersten Informationen sind ein Lastwagen und ein Auto in Höhe der Autobahnauffahrt kollidiert, wobei einer der Insassen so schwer verwundet wurde, dass er noch am Unfallort verstarb. Es soll sich um den Beifahrer aus dem Wagen handeln. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen und ins Krankenhaus transportiert. Der genaue Verlauf des Unfalls ist noch nicht geklärt. Wegen der Spurensicherung und der Aufräumarbeiten musste die Autobahn komplett für den Verkehr gesperrt werden.



Gegen 9 Uhr konnte eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehr hatte sich zeitweise über zwölf Kilometer gestaut.







Spurensicherung und Räumung dauerten mehrere Stunden. Foto: Guy Jallay