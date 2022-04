Ein Ostermontag ohne Nospelter Emaischen? Das war vor Corona undenkbar. Nun feiert der beliebte Straßenmarkt ein Comeback.

Emaischen in Nospelt

Ein Tonvogel als Zeichen gegen den Krieg

Ein Ostermontag ohne Nospelter Emaischen? Das war bis zum Beginn der Corona-Pandemie undenkbar. Nun feiert der beliebte Straßenmarkt ein Comeback.

(jt) - Die Péckvillercher sind wieder da: Nach zweijähriger Corona-Pause fand in Nospelt wieder die traditionelle Emaischen statt, wie in der Hauptstadt ohne 3G-Regel und ohne Maskenpflicht.

Mehrere hundert Besucher spazierten am Ostermontag durch die Straßen des Töpfereidorfs, um beim Straßenmarkt die neuesten Kollektionen der Terracotta-Pfeifen in Vogelform und andere Waren zu begutachten. Vor Ort gaben die berühmten Aulebäcker von Nospelt Einblick in ihre Arbeit. Bereits am Samstag und Sonntag ging in einem großen Festzelt ein musikalisches Vorprogramm über die Bühne. Rund 2.000 Besucher hatten die Veranstalter für jedes der beiden Konzerte erwartet.

"Nein zum Krieg": Bei Kunsthandwerker Georges Geiben gab es dieses Jahr Péckvillercher in den Farben der Ukraine. Der wohl bekannteste Aulebäcker von Nospelt: Eugène „Usch" Biver zeigt vor, wie ein Péckvillchen angefertigt wird. Biver bezieht als einziger der Töpfer noch immer Lehm von Baustellen in Nospelt und stellt die Tonvögel auf einer Drehscheibe her. Der Straßenmarkt am Ostermontag in Nospelt konnte erstmals seit 2019 wieder stattfinden. Coronabedingt musste die Open-Air-Emaischen pausieren.

Für die diesjährige Ausgabe der Nospelter Emaischen haben Kunsthandwerker zahlreiche neue Vögel kreiert, wie immer in begrenzter Stückzahl. Bei Georges Geiben gab es dieses Jahr etwa Péckvillercher in den Farben der Ukraine und auch Vögel mit Schutzmasken gegen das Coronavirus. Aulebäcker Eugène „Usch“ Biver wiederum inspirierte sich an Luxemburgs Teilnahme an der Expo in Dubai. Sammler warfen auch ein Auge auf den „Péckvillchen-Pompjee“.

Coronabedingt war die Nospelter Emaischen zwei Mal ausgefallen. 2020 gab es coronabedingt nur eine virtuelle Emaischen, im vergangenen Jahr konnten die Péckvillercher lediglich online bestellt und im eigens eingerichteten „Péck-Away“ abgeholt werden.



