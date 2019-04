Wicki-Beach zieht von Wickringen nach Esch und verspricht einige musikalische Highlights.

Lokales 15 2 Min.

Ein "Strand" für Esch/Alzette

Luc EWEN Lost Frequencies wird am 14. Juni in Esch auftreten. Dies ist einer der Höhepunkte des "Strandes", Wicki Beach, der Mitte Mai eröffnen soll.

Mehr als fünf Jahre nach der letzten Ausgabe von Esch-Plage bekommt Esch/Alzette wieder einen Partystrand. Dies mithilfe des Teams von „Wicki Beach“. Partygängern aus der Südregion war die Veranstaltung „Wicky Beach“ in Wickringen jahrelang ein Begriff. Anwohnern dagegen war sie zeitweise ein Gräuel.



An einer künstlichen Strandanlage trafen sich hier, bei einem mittlerweile geschlossenen Wirtshaus, in den Sommermonaten manchmal bis zu 1.600 Menschen zum After-Work oder einfach nur zum Partymachen. Dies führte zeitweise und regelmäßig zu Verkehrschaos in der beschaulichen Ortschaft Wickringen.

Doch dann war Schluss, das Café musste einem Immobilienprojekt weichen.



"Eine Win-Win-Situation"

Am Dienstag stellte der Escher Schöffenrat nun gemeinsam mit den Organisatoren von Wiki Beach das neue Konzept der Veranstaltung vor. Voraussichtlich Mitte Mai soll der Sandstrand bis Ende September eröffnen. Diesmal aber auf dem Gelände der Firma Cloos, nahe der ehemaligen Arbeitersiedlung Esch-Belval.



So sieht es derzeit auf dem Gelände von Wicki Beach aus (links). Und so sieht der "Strand" in den Vorstellungen der Organisatoren aus (rechts). Foto: Luc EWEN

"Esch wird so um eine Attraktion reicher", freut sich Bürgermeister Georges Mischo und Schöffin Mandy Ragni fügt hinzu, dass dies ein weiterer Baustein sei, um mehr Aktivitäten, mit Blick auf die Europäische Kulturhauptstadt Esch 2022, in die Südregion zu locken.

Mehr als nur After Work

Geplant ist, dass Wicki-Beach, je nach Wetter, mittwochs bis samstags von 17 Uhr bis Mitternacht und sonntags bis 22 Uhr geöffnet sein wird. Wicki-Beach soll sich aber nicht nur zum Abhängen oder zum Afterwork anbieten, es soll auch Konzerte hier geben. So wird am 14. Juni der belgische DJ Lost Frequencies im Wicki Beach zu Gast sein und somit zum ersten Mal in Luxemburg auftreten.

An "normalen" Wicki-Beach-Veranstaltungen sollen bis zu 2.000 Gäste teilnehmen können. Bei Konzerten könnten dagegen bis zu 4.500 Zuschauer auf dem 1.300 Quadratmeter großen Gelände Platz finden.

Belästigungen für Nachbarn vermeiden

Dass es ähnliche Probleme wie einst in Wickringen mit den Nachbarn geben könnte, das glauben die Verantwortlichen und auch der Escher Schöffenrat nicht. "Wir sind keine Disco", so Organisator Luc Frings. Eine "Fräi Nuecht" werde man nie beantragen, da immer spätestens um Mitternacht Schluss sei.

Auch ein Verkehrschaos soll es wegen Wicki Beach nicht geben. 130 Parkplätze seien auf dem Gelände vorhanden. 50 weitere befänden sich in unmittelbarer Nähe, so heißt es.



4 Das Areal, wie es ab Mitte Mai aussehen soll. Foto: Wicki Beach

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Areal, wie es ab Mitte Mai aussehen soll. Foto: Wicki Beach Das Areal, wie es ab Mitte Mai aussehen soll. Foto: Wicki Beach Das Areal, wie es ab Mitte Mai aussehen soll. Foto: Wicki Beach Das Areal, wie es ab Mitte Mai aussehen soll. Foto: Wicki Beach

Eine Bushaltestelle befindet sich direkt am Eingang. Von dort aus wird es einen Buspendeldienst zum Bahnhof Belval-Université geben, bei dem sich auch ein Parkhaus befindet. Bei größeren Veranstaltungen werden auch größere Busse eingesetzt.

Zudem weisen die Organisatoren darauf hin, dass sich das Parkhaus Esch-Brill nur wenige Gehminuten vom Wicki Beach entfernt befindet.

Kein "Bling-Bling"

Wicki Beach passe zu Esch, unterstreicht Bürgermeister Georges Mischo. Auf dem Gelände entsteht derzeit eine Art Dorf aus Schiffscontainern. "Es ist kein Bling Bling", so Mischo.



9 Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN Das Areal, wie es derzeit aussieht. Foto: Luc EWEN

Der Sand für den Strand zwischen den Containern soll demnächst angeliefert werden. Er stammt aus der ehemaligen Gebläsehalle in Belval, in der 2007 zum damaligen Kulturjahr die Ausstellung "All we need" stattfand. Damals diente er als Untergrund und ist seither dort gelagert.