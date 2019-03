Ein Sonnenschirm im Gendarmerie-Hof

Es gilt als einzigartiges Wahrzeichen Luxemburger Architektenkunst Anfang der 1950er-Jahre und doch sollte das Polizeimuseum für Luxusimmobilien geopfert werden.

Es war weit mehr als ein Funken Hoffnung, den die Kulturministerin Sam Tanson sowie der Minister für Innere Sicherheit, François Bausch, kürzlich in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hatten aufkommen lassen. Die von der vorangegangenen Regierung quasi für tot erklärten Träume der Freunde des Polizeimuseums am Verlorenkost-Plateau in Bonneweg könnten nämlich doch noch wahr werden.

Statt der Abrissbirne zum Opfer zu fallen, könnte das derzeitige Gebäude des Polizeimuseums unter nationalen Denkmalschutz gestellt werden, so die beiden Minister ...